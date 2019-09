Tweede winnaar fotowedstrijd bekend

De televisie is deze keer voor Yole De Nil. Haar man nam met zijn GSM een foto van haar en hun zoontje op het strand van Knokke. “Het was een zomeravond aan de zee hier in België, bijna zonsondergang. We hadden al voor een paar foto’s geposeerd op het strand, maar deze was duidelijk spontaan”, lacht Yole.



Thierry Van Vreckem is onder de indruk. “Het beeld springt er voor mij uit omdat het emotioneel een bepaalde waarde heeft. Je ziet een mama die na een zware dag met haar kind op het strand loopt. Ze zou graag op een terrasje een aperitiefje drinken, maar het kind wil toch nog één laatste keer in zee. De zon zit ook perfect, ik ben er bijna zeker van dat dat toeval is.”



Ook de tweede televisie is de deur uit. Maar niet getreurd, er is er nog één over. Alle foto’s zijn nog steeds welkom via onze website of nieuws@ringtv.be. Hieronder de winnende foto: