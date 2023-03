Uitbaters gezocht voor cafés van gemeenschapscentra in Kraainem en Wezembeek-Oppem

Vzw ‘de Rand’ beheert in de Vlaamse Rand zeven gemeenschapscentra. Voor twee daarvan is de organisatie op zoek naar een uitbater voor het café, die tegelijk ook conciërge is voor het gemeenschapscentrum. “Vzw ‘de Rand’ zoekt zelfstandige uitbaters, één voor het café in gemeenschapscentrum de Kam in Wezembeek-Oppem en één voor het café in gemeenschapscentrum de Lijsterbes in Kraainem”, laat Stefaan Gunst, hoofd van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ weten. “Het café is een belangrijke pleisterplaats in het hart van onze gemeenschapscentra. Ons eigen programma en de activiteiten van verenigingen zorgen voor een aardige klantenbasis, maar we zouden het fijn vinden dat het café daarnaast ook een bloeiende horecazaak is.” Je kan je kandidatuur nog stellen tot 16 april. Meer info vind je hier.