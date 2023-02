Uitblijven stikstofakkoord hangt als schaduw boven Brussels Airport

Op de luchthaven van Zaventem is er grote ongerustheid over de nieuwe omgevingsvergunning. Die is dringend nodig omdat de huidige vergunning in juli 2024 afloopt. Maar volgens het stikstofarrest is een nieuwe vergunning onmogelijk zonder dat de uitstoot van stikstof drastisch naar beneden gaat.

Tegen de zomer moet Brussels Airport een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig, want anders komt het voortbestaan van de luchthaven in het gedrang. Maar stikstof is nu het spreekwoordelijke addertje onder het gras. Vliegtuigen stoten enorm veen stikstof uit en nochtans zegt het stikstofarrest dat die uitstoot naar beneden moet vooraleer er nog vergunningen kunnen worden uitgereikt. Maar hoeveel stikstof er mag uitgestoten worden, is onduidelijk zolang er wat dat betreft geen bindend stikstofakkoord is.

Daarvoor ligt de bal in het kamp van de Vlaamse regering. Daar is het na maanden onderhandelen nog altijd wachten op een bindend akkoord tussen alle partijen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt dan ook aan de alarmbel, net als Brussels Airport. “Zoals elke sector hebben ook wij nood aan een regelgevend kader wat stikstof betreft, er moet binnen Vlaanderen duidelijkheid zijn over hoe alle verschillende sectoren waarbij er stikstofuitstoot is, kunnen opereren. Daarvoor is het belangrijk dat er op Vlaams niveau op korte termijn hierover een rechtszeker decreet wordt gestemd”, laat Brussels Airport weten.