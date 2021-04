Uitbreidingsplannen Brussels Airport gaan voor jaren de koelkast in

De ambitieuze uitbreidingsplannen die Brussels Airport heeft, gaan minstens voor vijf jaar de koelkast in. Dat zegt topman Arnaud Feist in een interview met Het Laatste Nieuws. Reden is uiteraard de coronacrisis. Die treft de luchthaven van Zaventem zwaar.

Eind 2016 stelde Brussels Airport z’n Strategische Visie voor. Daarin stond hoe de luchthaven van Zaventem er in 2040 zou moeten uitzien. Er waren onder meer plannen voor twee nieuwe pieren, de verlenging van start- en landingsbanen en een nieuwe bedrijvenzone. Het aantal jobs zou verdubbelen tot 120.000 banen en het aantal passsagiers zou van 26 naar 40 miljoen per jaar gaan. Maar de coronacrisis dwarsboomt die ambitieuze plannen. Noodzakelijke investeringen moeten worden uitgesteld omdat het virus de luchthaven diep in het rood duwt.

Brussels Airport berekende dat het het voorbije jaar 150 miljoen euro verlies leed en 4.000 directe jobs zag verdwijnen. “De timing van onze toekomstvisie wordt momenteel herbekeken”, zegt Brussels Airport-topman Arnaud Feist in Het Laatste Nieuws. “Dat kan over vijf jaar zijn, maar evengoed ook langer. De toekomst is zo onzeker dat we daar nu geen datum op kunnen plakken. Maar nu blijven investeren in passagiersgebouwen zou gewoon zinloos zijn.”

In het beste geval denkt de luchthaven van Zaventem in 2024 op het niveau van voor de coronacrisis te kunnen raken. In het slechtste geval zou het herstel een tiental jaar duren. “Het is onduidelijk wanneer en hoe de luchthavensector zal herstellen. Zullen mensen nog vaak reizen? Wat met businesstrips? Het gaat allemaal een rol spelen in het toekomstbeeld van de luchthaven”, aldus Feist.