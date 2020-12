Uniek dorpszicht ‘Het Kasteeltje’ maakt plaats voor 18 appartementen

De provincie Vlaams-Brabant verleent een vergunning voor de sloop van het 'Kasteeltje' op het Mieregemplein en de nieuwbouw van twee meergezinswoningen met in het totaal 18 appartementen. De gemeente had de vergunning eerder geweigerd. Oppositiepartij Pro Merchtem reageert ontzet.

De gemeente Merchtem weigerde deze zomer de vergunning op basis van de erfgoedwaarde van het gebouw en omdat er momenteel een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt voor het centrum van Merchtem. Maar de projectontwikkelaar ging in beroep bij de provincie en die levert nu wel een vergunning af.

“De Provincie Vlaams-Brabant volgt de argumentatie van de erfgoedwaarde niet omdat het pand noch op de lijst van bouwkundig erfgoed, noch opgenomen is op de bouwkundige inventaris”, legt schepen van Omgeving Lien Casier (CD&V Plus) uit. “Ze is ook van oordeel dat er niet kan gekeken worden naar de huidige initiatieven en documenten van het nieuwe RUP Merchtem Centrum aangezien die nog niet volledig zijn goedgekeurd. Volgens de deputatie moet er dus gekeken worden naar het BPA dat dateert van 2005 en waar de sloop werd voorzien.”

Red Alice

Gemeenteraadsleden Joris Verspecht en Luc Vrijders van Pro Merchtem reageren verbolgen. “Wij hebben de affichecampagne ‘Red Alice’ nog op het getouw gezet”, vertelt Joris Verspecht. “Het kasteeltje op het Mieregemplein werd gebouwd in 1903 en kreeg in de loop der jaren verschillende namen: Villa Craps (1904), Villa Alice (1912), Villa Gerard (1921) en Villa De Ridder-De Naeyer (1923). Later, sinds 1978, werd het bewoond door de familie Siccard-Cooremans. Het is een uniek dorpszicht.” Pro Merchtem overweegt in beroep te gaan.