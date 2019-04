Unieke beelden! Boommarter gespot in Zoniënwoud

In het Zoniënwoud is vorige maand een boommarter gespot. En dat is goed en uitzonderlijk nieuws. Het beestje is in ons land namelijk met uitsterven bedreigd.

De boommarter werd gespot op enkele honderden meter van het ecoduct ‘Groenendaal’ over de Brusselse Ring in Hoeilaart. Het is de eerste keer dat de boommarter met zekerheid waargenomen is in het uitgestrekte bosgebied van het Zoniënwoud. In 2012 en 2014 waren er al meldingen van een boommarters, in 2017 werd een mannetje dood aangetroffen in Ukkel.

“De beelden zijn een overtuigend resultaat van de inspanningen voor natuurbehoud, waar zowat alle organisaties die in de natuursector actief zijn, in delen. De investeringen in boskwaliteit en ontsnipperingsmaatregelen werpen hun vruchten af,” zegt Natuurpunt.

Foto: Natuurpunt