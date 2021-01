Uplace reageert op bezwaren BROEKLIN: "Dit is onverantwoord bestuur"

“Ik wil benadrukken dat er nog nooit zo'n grote, maatschappelijke consensus geweest is over ons project. En dat vanuit alle geledingen. Unizo, voor de winkels, BBL over milieu en mobiliteit, VOKA over 3200 arbeidsplaatsen. Overkoepelend vanuit de provincie en de POM. En dan zijn er twee besturen die denken dat ze dan toch nog moeten oppositie voeren, ik vind dat vrij onverantwoord besturen.” De ontgoocheling is groot bij Uplace-CEO Jan Van Lancker. Hij is niet te spreken over de bocht die Vilvoorde en Leuven in zijn ogen nemen. Dat Broeklin nog te veel zou lijken op het oude Uplace-project, is volgens Van Lancker manifest onwaar. “Wij hebben ons project aangepast. Ze hebben een positief advies gegeven over de mobiliteit. Zij steunen nu hun negativiteit op hun nepstudie inzake mobiliteit die onwetenschappelijk is, die bijeen geflanst is in een heel korte periode op basis van stellingen die niet kloppen. Het is zeer verrassend dat Leuven na een eerste openbaar onderzoek zonder bezwaar, een tweede openbaar onderzoek aangrijpt, de laatste dag, om toch nog bezwaar in te dienen. De leegstand die er in Leuven is, is niet de fout van het oude Uplace en al zeker niet van het innovatieve Broeklin dat nog niet bestaat.”

Ook architect van BROEKLIN Alexander D'Hooghe is verbolgen. "Wij zijn 2,5 jaar geleden begonnen met een groep mensen te zoeken uit de sociale economie, de middenstand, uit de milieubeweging, uit academische milieus om te zoeken naar een nieuw project. Langzaam maar zeker is daar een nieuw schoon project ontstaan. Met ambassadeurs uit alle geledingen van onze maatschappij. Dus de maatschappij heeft het project gemaakt. En nu heeft de politiek dat afgeschoten. En dat versta ik niet. Ik dacht dat ons bestuur diende om de maatschappij te begeleiden in de ontwikkeling. Vilvoorde en Leuven hebben ervoor gekozen om die ontwikkeling af te schieten en dat pakt ons allemaal. Ik begrijp dit niet."