SK Londerzeel enige regioploeg die doorstoot in Crocky Cup: "Toch nog wat kansen verprutst"

SK Londerzeel wint regioduel

In de vijfde ronde van de Crocky Cup ontmoeten SK Londerzeel en Diegem Sport elkaar in het Eckelaers Stadion. Twintig minuten in de eerste helft kan Tshimanga de 1-0 op het scorebord zetten voor de thuisploeg. Diegem blijft niet bij de pakken zitten. Na een save van de Londerzeelse keeper Joossens, weet Struyf de gelijkmaker binnen te leggen. Op slag van rust weet SK Londerzeel nog eens te prikken. El Gharbi kan niet afwerken na een actie van Siebens, maar Tshimanga staat op juiste plaats om de rebound tegen de netten te knallen.

De tweede helft verloopt tumultueus. Na een aanvaring met de scheidsrechter krijgt SK-trainer Schipper een rood karton onder de neus geduwd en mag hij de wedstrijd vanuit de tribune volgen. De coach van de thuisploeg ziet dat Diegem komt opzetten. Zo komt er meer ruimte. Londerzeel lijkt die ruimte optimaal te gaan benutten, maar Johnson vergeet de 3-1 te scoren. Na nog een gemiste kans van Johnson klinkt het laatste fluitsignaal voor Diegem in de Crocky Cup.

Mateo Siebens van SK Londerzeel blikt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. "We hebben op voorhand tactische aanwijzingen meegekregen van de coach", zegt Siebens. "Ik denk dat het allemaal wel goed gelukt is. In het begin was wat moeilijk, maar daarna denk ik dat we het wel goed gedaan hebben. Alleen spijtig dat de score zo laag is. We hebben toch nog wat kansen verprutst."

Diegem Sport-coach Nico Van Nerom ziet vooral nog werkpunten in het aanvallende compartiment van zijn team. "Het eerste half uur hebben we heel goed gevoetbald, maar het schoentje knelt voorlopig vooraan", zegt Van Nerom. "We spelen goed voetbal en we creëren wel kansen, maar de laatste twintig à vijfentwintig meter wordt er te weinig pijn gedaan aan de tegenstander. Je geeft dan heel veel ruimte in de rug weg en dan weet je dat we blij mogen zijn dat Londerzeel er - met alle respect - heel veel kansen mist."

SK Londerzeel ontmoet in de zesde ronde van de Crocky Cup tweedeklasser KV Kortrijk.

Andere regioploegen uit Beker geknikkerd

De andere regioploegen hebben ook afscheid genomen van het bekervoetbal. Tempo Overijse moet de duimen leggen tegen Tubeke-Braine.

Op de Veaudeville Campus in Pajottegem spelen de dames van Kester-Gooik een nagelbijter tegen Lyra Lierse. De wedstrijd eindigt op 1-1, maar de penalty's nekken Pajotse voetbalsters. Lyra Lierse legt er eentje meer in het mandje.

Ook de vrouwen van Hoger Op Wolvertem-Merchtem mogen hun bekerambities opbergen. Tegen Drongen verliest Wolvertem-Merchtem 0-3.

Londerzeel en Diegem blikken vooruit