Vaccinatiecentrum Gooik klaar voor versnelde booster

Wie gevaccineerd is met Pfizer of Moderna zal niet na zes maanden, maar al na vier maanden voor de derde keer ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus. Heel wat mensen zullen dus sneller een uitnodiging ontvangen voor de boosterprik. Daardoor moeten vaccinatiecentra zich nog eens herorganiseren. In vaccinatiecentrum Strijland in Gooik reageren ze alvast tevreden op de versnelling.

Na de eerste vaccinatieronde verhuisde het vaccinatiecentrum in Gooik van sporthal Koornmolen naar de kerk in Strijland. Momenteel zijn daar drie lijnen geopend. Het vaccinatiecentrum zou nog kunnen uitbreiden naar de nabijgelegen zaal Edele Brabant. Dat lijkt ondanks de versnelling in de vaccinatiecampagne niet noodzakelijk. “Nu zijn we bijna aan het vaccineren in slow motion, om maar te zeggen”, zegt centrumverantwoordelijke Hilde Dermez. “Wij hebben zorgpersoneel dat in de instellingen gevaccineerd werd. Die mensen komen niet naar het centrum op dit moment terwijl ze wel afspraken oorspronkelijk ingeboekt staan hadden. Wij zitten echt te wachten op die versnelling, iedereen is er klaar voor.”

Wie voor de basisvaccinatie een dosis van Pfizer of Moderna kreeg, kan al na vier maanden in plaats van zes maanden een boosterprik krijgen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid gisterenavond beslist. Mensen die in aanmerking komen voor een vervroegde vaccinatie, moeten wel nog wachten op een uitnodiging. Al kan je je ook inschrijven op de reservelijst van QVAX. Daar zullen ze in het vaccinatiecentrum van Gooik zeker gebruik van maken.