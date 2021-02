Vaccinatiecentrum in iconische Skyhall bijna klaar

Geen sporthal of leegstaande bedrijfsloods, maar wel de volledig gerenoveerde iconische Skyhall op Brussels Airport wordt het vaccinatiecentrum voor inwoners ui Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Het centrum is bijna klaar. Vanaf volgende wordt het volop getest.

De Skyhall werd in 1957 en 1958 in een recordtempo opgetrokken op de luchthaven van Zaventem. De hal moest namelijk op tijd klaar zijn om de bezoekers van de Wereldtentoonstelling te ontvangen. 63 jaar later wordt in dezelfde hal in sneltempo een vaccinatiecentrum ingericht. “De Skyhall biedt voldoende ruimte voor een groot vaccinatiecentrum, en dat in een uniek kader. Er zullen vier vaccinatielijnen worden ingericht, want we willen dat zoveel mogelijk mensen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.”, zegt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem.

De Skyhall, vroeger gebruikt als transithal, werd een jaar geleden ingehuldigd na een renovatie van bijna twee jaar. Het is een belangrijk symbool van Brussels Airport. De zaal is vooral bedoeld voor evenementen, maar dat kan door de coronapandemie uiteraard niet. “Brussels Airport stelt graag haar iconische Skyhall ter beschikking van de omliggende gemeenten om hun vaccinatiecampagne te organiseren. We zijn natuurlijk blij dat we hen hierin kunnen helpen en zo kunnen bijdragen aan de collectieve inspanning in de strijd tegen COVID-19”, aldus CEO van Brussels Airport Arnaud Feist.