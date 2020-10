Vader Remco Evenepoel voor duizenden euro bestolen op werf in Lennik

De diefstal gebeurde in de Keymolenstraat in Lennik. Projectontwikkelaar BATO bouwt daar appartementen. Patrick Evenepoel was er als stukadoor aan de slag. Toen hij donderdagochtend om 6 uur aankwam op de werf ontdekte hij de diefstal. “De dieven namen ontzettend veel spullen mee. Tot onze radio, bezems, koffiemachine en zelfs mijn broekriem. Onvoorstelbaar.” Ook het werkmateriaal werd gestolen en dat verlies is groot. “Na het opmaken van een eerste inventaris schat ik tussen de 15.000 en 20.000 euro aan materiaal kwijt te zijn,” zegt een aangeslagen Evenepoel.

Keukentoestellen en badkamerkranen weg

Ook projectontwikkelaar BATO is slachtoffer. In sommige appartementen waren de keukens en badkamers al geïnstalleerd en deden de dieven zich te goed aan de toestellen. “De dieven hebben apparatuur zoals koelkasten, kookplaten, afwasmachines en kranen van badkamers netjes losgevezen, zonder schade toe te brengen. Maar alles is weg”, toont Evenepoel onze reporter.

De politie van de zone Pajottenland is een onderzoek gestart en hoopt dat camerabeelden van een buurman en van de gemeente tot een spoor leiden.