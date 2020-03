Vakbonden: “Het ontbreekt Brussels Airport aan leiderschap”

Brussels Airport pakt de coronacrisis en de gevolgen ervan niet goed aan. Dat stellen de vakbonden in een gemeenschappelijk vakbondsfront. “Het ontbreekt de luchthaven aan leiderschap, de coördinatie en communicatie laat te wensen over en er wordt niet geluisterd naar de werknemers.”

De vakbonden beamen dat niemand - Brussels Airport evenmin - de impact van het coronavirus kon voorspellen. “Het gebrek aan coördinatie daarentegen wel”, aldus de vakbonden. “Het ontbreekt de luchthaven aan duidelijke communicatie en richtlijnen over hoe te reageren op de coronacrisis. Werknemers aan de check-inbalies zijn niet beschermd, er is te weinig handgel voor mensen die trolleys rondduwen en medewerkers hebben soms zelfs geen degelijk sanitair.” De vakbonden vragen een coördinerend orgaan en meer inspraak van het personeel.

Brussels Airport antwoordt dat het al wekenlang overleg pleegt met preventieadviseurs en nadien een heleboel preventiemaatregelen nam. “Er zijn 200 dispensers met desinfecterende handgel geïnstalleerd doorheen de terminal”, zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. “Daarnaast kregen check-inbalies afscheidingen in plexiglas en worden tijdens extra kuisrondes worden desks schoongemaakt en gedesinfecteerd. Als het nodig blijkt te zijn, zullen we nog meer maatregelen nemen.”

De vakbonden vinden dat de luchthaven ook te veel naar het economische welzijn van de luchthaven kijkt, maar niet naar de werknemers. “Brussels Airport was er als de kippen bij om steunmaatregelen te vragen aan de overheid, maar het zou hen sieren moesten ze ook eens nadenken hoe ze minder kapitaalkrachtige luchthavenbedrijven kunnen ondersteunen de komende weken.”

De luchthaven ziet dat anders. “Het klopt niet dat we overheidssteun vragen. We voeren juist het pleidooi dat overheidssteun nodig is voor de partnerbedrijven op de luchthaven die een nog moeilijkere economische situatie hebben dan Brussels Airport”, besluit Chioua Lekhli.