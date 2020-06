Vakbonden: "Alyzia niet weigerachtig tegenover ex-werknemers Swissport"

Tijdens een eerste gesprek met de vakbonden heeft de directie van Alyzia nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen over het aantal werknemers dat de grondafhandelaar vanaf 1 juli in dienst in dienst zal nemen op Brussels Airport. Het bedrijf staat niet weigerachtig tegenover de vraag van de vakbonden om zoveel mogelijk werknemers van het failliete Swissport aan te werven.

Alyzia kreeg zoals bekend vorige week van Brussels Airport een licentie voor zes maanden tot eind 2020 als opvolger van het failliete Swissport. "Het aantal werknemers dat ze in dienst nemen hangt af van het aantal contracten dat Alyzia met luchtvaartmaatschappijen kan afsluiten. Dat wordt moeilijk want in de periode na het faillissement van Swissport heeft Aviapartner al een aantal klanten ingepikt. Alyzia zal dus eerder kleinschalig opstarten”, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond.

De directie herhaalde volgens Bougrine "dat het bedrijf zeker niet weigerachtig staat tegenover de indienstneming van ex-werknemers van Swissport". Het is volgens hem de verwachting dat Alyzia eerst interimkrachten zal inschakelen en nadien geleidelijk meer met tijdelijke contracten zal werken. De cleaning zal volgens de liberale vakbond uitbesteed worden. “Het zijn serieuze mensen die er alles gaan doen om een definitieve licentie binnen te halen. Ze hebben ook beklemtoond dat voor hen het sociaal overleg heel belangrijk is", aldus een positieve Bougrine.

Ook de socialistische vakbond verliet positief de tafel. "Het contact verliep in een open sfeer en we kregen de kans om onze prioriteiten op tafel te leggen. Wij willen namelijk garanties dat Alyzia de werknemers van Swissport Belgium zal aanwerven en dat de loon- en arbeidsvoorwaarden uit de sector gerespecteerd zullen worden. De directie bevestigde mondeling dat dit ook hun uitgangspunt is", aldus Sandra Langenus.