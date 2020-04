Vakbonden Brussels Airlines vragen duidelijkheid

Gisteren kondigde Lufthansa aan dat het door de coronacrisis dieper gaat snijden in de herstructurering van Brussels Airlines. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de extacte plannen. "De directie heeft beloofd ons uit te nodigen van zodra er iets concreet is", aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB.

Filip Lemberechts is verbaasd over de timing van de mededeling van Lufthansa met betrekking tot Brussels Airlines. "De directie van Brussels Airlines is momenteel immers nog volop aan het onderhandelen met de Belgische overheid, de banken en Lufthansa zelf over de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij", aldus Lemberechts. "Die gesprekken zijn nog lang niet rond. Lufthansa moet respecteren dat Brussels Airlines op die manier zijn eigen toekomst probeert veilig te stellen."

Lemberechts hoopt dat de overheid het belang inziet van een grote eigen luchtvaartmaatschappij. "Een zware herstructurering zou de toekomst van Brussels Airlines in het gedrang brengen en verhinderen dat de luchtmaatschappij mee kan profiteren van de verwachte groei op de langeafstandsvluchten naar Afrika, waar zij al van in de tijd van Sabena ervaring heeft opgebouwd", aldus Lemberechts.

De herstructurering waarvan sprake is in het persbericht van Lufthansa, was al voor een deel ingezet met het afsluiten van een drie jaar durende cao voor het grondpersoneel waarin een mogelijkheid tot vrijwillig vertrek voorzien is. "De gesprekken moesten nog starten voor piloten en het kabinepersoneel. De coronacrisis kon op geen slechter moment vallen", besluit Lemberechts.