Vakbonden Econocom blokkeren bedrijf uit protest tegen ontslag vakbondsafgevaardigde

Enkele tientallen werknemers blokkeren sinds vanmorgen 7 uur de gebouwen van Econocom in Zaventem uit protest tegen het feit dat de directie op 25 juli Laurent Van Haelen ontsloeg, de syndicaal hoofdafgevaardigde van de Franstalige christelijke bediendenvakbond CNE in het bedrijf. De staking wordt gesteund door de christelijke en socialistische bediendenvakbond.

Door de syndicale blokkade is vandaag niemand aan het werk gegaan in het Belgische hoofdkantoor van Econocom in Zaventem. De vestiging maakt deel uit van een Franse multinational die informaticadiensten verkoopt. Er werken in ons land meer dan 500 personen voor het bedrijf.

"Dit ontslag is een poging van de directie om het syndicaal werk in dit bedrijf te breken en in het licht van de sociale verkiezingen van mei 2020 iedereen af te schrikken zich kandidaat te stellen. We eisen de volledige reïntegratie van Van Haelen in al zijn mandaten," aldus vakbondssecretaris Martin Willems (CNE-CSC). De actie zal de hele dag duren.

Van Haelen was al meer dan 19 jaar aan de slag als vakbondsafgevaardigde in het bedrijf. Hij werd ontslagen omdat hij volgens de directie te veel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk. Het is volgens Willems echter niet aan de directie om dat te bepalen. "Bovendien is de directie nooit ingegaan op zijn vraag naar extra taken, terwijl het wel degelijk een verplichting is van de directie om werk te geven," aldus Willems.

Reactie Econom

Econom reageert dat het sociaal overleg een kernonderdeel vormt van het personeelsbeleid in het bedrijf, maar dat het over deze specifieke zaak niet verder wil communiceren. “We hebben overlegd met de verschillende vakbonden en wensen voorlopig geen verdere commentaar te geven,” klinkt het in de mededeling.