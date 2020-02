Van Eyken en echtgenote in beroep tegen zaak vernielen bewijsmateriaal

Van Eyken en Boigelot zouden een dvd vernietigd hebben waarop te zien is hoe ze het appartement verlaten waar later Marc Dellea, de ex-man van Boigelot, met een kogel in het hoofd dood wordt aangetroffen. De dvd zou met een houtbrandpen bewerkt zijn. Toen de dvd vervolgens in een computer werd gestoken, vlogen beide in brand en waren ze kapot. De Brusselse correctionele rechtbank wil Van Eyken en Boigelot daarvoor apart berechten.

In september vorig jaar werd het koppel veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op Marc Dellea. Ook tegen die uitspraak gingen Van Eyken en Boigelot in beroep.