Van Ginderdeuren vandaag voor rechter

Advocaat en gewezen schepen in Lennik Filip Van Ginderdeuren verschijnt vandaag voor de correctionele rechtbank. De man wordt verdacht van tientallen feiten van verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. Het gaat om feiten die hij pleegde toen hij advocaat was. Van Ginderdeuren zelf pleit onschuldig.

Filip Van Ginderdeuren zou als advocaat zijn functie van voorlopig bewindvoerder misbruikt hebben. Na meer dan vier jaar onderzoek werd Van Ginderdeuren vorig jaar doorverwezen naar de correctionele rechtbank. "Het gaat om 27 feiten van verduistering, 5 van valsheid in geschrifte, 11 van oplichting , 2 van het onrechtmatig uitoefenen van de titel van advocaat en voor het misbruik van de zwakke toestand van één persoon", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "De maximumstraf daarvoor is vijf jaar cel en tot 100.000 euro boete."

Op het ogenblik van zijn aanhouding enkele jaren geleden was Van Ginderdeuren schepen in Lennik. De man zat toen ook een tijd in de cel. Van Ginderdeuren houdt tot op vandaag zijn onschuld staande. “Ik blijf erbij dat het parket het systeem van voorlopige bewindvoering niet begrijpt. Dat is heel spijtig. Het zijn feiten van uit de jaren 2008 en 2009 waarvoor niemand klacht heeft ingediend. Het is voor mij duidelijk dat dit van uit de politiek in gang is gezet en dat zal ik op de zitting voor de rechter duidelijk maken", aldus Van Ginderdeuren.