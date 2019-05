Van Wilder pakt medaille op BK tijdrijden

Ilan Van Wilder uit Opwijk heeft de bronzen medaille behaald op het BK tijdrijden U23 in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem. Als eerstejaars belofte mocht hij meteen op het podium.

Van Wilder rijdt een sterk eerste jaar bij de beloften U23 voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Hij won eerder dit seizoen ook al het Provinciaal Kampioenschap Tijdrijden en bevestigde ook gisteren weer zijn kunnen in de discipline tegen de klok. Van Wilder reed de derde tijd op het BK en moest 34 seconden prijsgeven op winnaar Brent Van Moer, die vorig jaar vice-wereldkampioen tijdrijden werd bij de beloften. Jasper De Plus, de jongere broer van klimmer Laurens De Plus, werd gisteren tweede.