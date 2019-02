Vandaag personeelsvergadering bij Atos

Gisteren voerde een 60-tal werknemers van Atos, van wie het grootste deel werkzaam in Unify, actie aan de ingang van Atos Belgium in Zaventem. Ze deden dat uit protest tegen de outsourcing van de serviceafdeling van Unify naar NSC Global, die op 1 maart een feit zal zijn. Bij Unify werd ook een dag lang gestaakt. Gevreesd wordt dat deze operatie zal leiden tot een vermindering van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers of voor sommigen op termijn zelfs tot ontslag. Ondanks maandenlange onderhandelingen heeft de directie volgens de vakbonden hierover nog geen duidelijkheid geschapen.

In een reactie liet Atos donderdagavond weten 'dat het momenteel met alle betrokkenen, waaronder de vakbonden, samenwerkt om de onderhandelingen verder te zetten op dezelfde constructieve en positieve manier als tot nu het geval was'. Men wees er tevens op dat NSC Global 'een bedrijf is met duizenden werknemers in 26 landen, dat de werknemers zal verwelkomen in overeenstemming met de Belgische wetgeving en hen een breder scala aan opleidingsfaciliteiten en klantenopportuniteiten zal voorstellen'.