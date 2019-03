Vandaag start digitale aanmeldingsprocedure in heel wat scholen

Vandaag beginnen in heel wat basisscholen de digitale aanmeldingsprocedures om kinderen in te schrijven. Gedaan dus met kamperen en een first come first served-principe.

Het digitale aanmeldingssysteem kwam er om komaf te maken met kamperende ouders voor de schoolpoort. In heel wat gemeenten in onze regio waren die taferelen de voorbije jaren zowat een zekerheid, gezien de capaciteitsproblemen in sommige scholen.

Onder meer in de gemeente Kampenhout wordt nu niet meer fysiek, maar digitaal aangemeld. “Dit is een primeur voor onze gemeente”, aldus schepen van Onderwijs Gwenny De Vroe. “Met het digitaal aanmelden willen we het kamperen aan de school vermijden en heeft iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar voorkeur”, klinkt het.

Criteria

Volgens het digitale aanmeldingssysteem gebeurt het inschrijven in de basisschool niet meer chronologisch. De toewijzing van een plaats gebeurt op basis van drie criteria. Eerst is er de schoolkeuze van de ouders, vervolgens wordt de afstand tussen thuis en school bekeken en tot slot telt het werkadres van de ouders.

Aanmelden kan tot eind maart. Begin mei weten de ouders welke school aan hun kind is toegewezen.