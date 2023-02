Vandalen aan het werk op kerkhof Nossegem: twintigtal graven beschadigd

Het was een inwoner van Nossegem die de pijnlijke vaststelling deed en contact opnam met de schepen. “Het is hemeltergend en schandalig”, zucht Dirk Philips. “Ik heb meteen de verantwoordelijke van de begraafplaats gecontacteerd. Het gaat om delen van grafstenen, ornamenten en bloemstukken die zijn beschadigd, maar ook een graf dat helemaal kapot geslagen lijkt. Oude grafstenen zijn natuurlijk heel poreus. Het minste dat je daar met iets op klopt ligt het uit mekaar, al moet er hier toch bijna een voorhamer gebruikt zijn.”

De schepen gaat bekijken wat de gemeente kan doen. “Die grafstenen zijn natuurlijk privé-eigendommen van mensen. Het enige dat we voorlopig kunnen doen is een klacht neerleggen bij de politie en vaststellingen laten doen. Maandag zullen we dit op het college bespreken. We gaan alleszins ook onderzoeken of we daar eventueel camerabewaking kunnen voorzien in de toekomst. De vraag is daarbij natuurlijk ook of dat wel mag op een kerkhof. Ik heb dergelijk vandalisme ook al eens geweten op het kerkhof in Zaventem. Je vraagt je toch af wat mensen bezielt om zoiets te doen...”