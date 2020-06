Vandalen bekladden gemeentehuis Zaventem

Een doodsbedreiging gericht aan alle blanken, dat is de schokkende boodschap die vandalen aanbrachten op de gevel van het gemeentehuis. Het voorval ontlokt frustratie en kwaadheid bij burgemeester Holemans. “Ik hoop dat de schuldigen hiervoor zullen worden gestraft", reageert Holemans. "Het is gewoon baldadigheid van een of meerdere mensen. Natuurlijk is de maat vol maar je moet ze kunnen betrappen. Het liefst van al zou ik hebben dat ze zo eerlijk zijn om hun naam er onder te zetten dan kunnen we met hen spreken maar dit is een laffe daad. Als mensen boos zijn om het een of ander dat volgens hen niet correct is, dan moet daar over gesproken worden. Je ongenoegen uit je niet op deze manier.”