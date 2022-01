Vandalen tonen berouw en sturen geld om kapelletjes in Teralfene te herstellen

Afgelopen weekend kreeg de Grot van Teralfene bezoek van vandalen die verschillende kapelletjes vernielden. Vanochtend kregen de beheerders van de grot een opmerkelijke brief in hun bus. Daarin bieden onbekenden hun excuses aan voor de vernielingen die ze aanbrachten, samen met een geldsom om de herstellingen te bekostigen. “We schamen ons allemaal stuk voor stuk dood”, staat te lezen in de brief.

In Teralfene werden afgelopen weekend tal van kapelletjes aan de Grot van Teralfene het slachtoffer van vandalisme. Zo werd een paneel vernield en verschillende raampjes kapotgeslagen. Vanochtend kregen de beheerders van de grot een brief in hun bus…van de vandalen. “Door alcoholgebruik beseften we niet welke feiten we aan het begaan waren”, nemen de vandalen hun verantwoordelijkheid op. “We zijn ons bewust van onze fouten en willen hiervoor opdraaien. Hierbij vindt u een schadevergoeding voor de vernielingen. Hopelijk is dit voldoende. We willen onze oprechte excuses aanbieden voor de overlast die we hebben bezorgd.”

Samen met de verontschuldigen stuurden de vandalen ook 250 euro om de schade te herstellen. “De feiten zijn niet goed te praten, maar het vergt moed dit toe te geven”, laten de beheerders van de Grot van Teralfene weten. “Iedereen begaat wel eens een fout, maar wanneer een fout rechtgezet wordt, houdt ze op een fout te zijn. Het geld zal gebruikt worden om een paneel bij te maken en onbreekbare venstertjes aan te schaffen. We zullen ook de klacht bij de politie laten vallen.”

Foto: Facebook Grot van Teralfene