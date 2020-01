Vandalen viseren kunstwerk 'Boot'

Vandalen hadden het vannacht gemunt op het kunstwerk ‘Boot’ aan de vaart in Kapelle-op-den-Bos. Verschillende panelen moesten eraan geloven. Het is niet de eerste keer dat het kunstwerk het doelwit is van vandalisme.

Het kunstwerk ‘Boot’ is een ontwerp van kunstenaars van de Vilvoordse Portaelsschool, dat mee uitgewerkt werd door Eternit. Het kadert in het kunst- en bewustmakingsproject ‘wegvanwater’ dat in de zomer van 2015 ingehuldigd werd aan de Westdijk. Ook in maart 2017 richtten vandalen al eens beschadigingen aan aan het kunstwerk. Of er een spoor is van de daders is voorlopig onduidelijk. Eerder deze week werd ook een kunstwerk in Vilvoorde beschadigd door vandalen.