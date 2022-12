Vandalisme aan winkels in Wemmel: "Zover gekomen dat ik vrees dat ik zal sluiten"

Michaël Sanchez (41) is zaakvoerder van M&J Kitchen Solutions op de hoek van de Limburg Stirumlaan met de Eburonenlaan in Wemmel. Hij is al meermaals het slachtoffer van vandalisme, ook de etalageruiten van andere handelaars in Wemmel zijn ingegooid. “Ik ben het beu en ga het gebouw hier te koop zetten”, zegt Sanchez.

“Het is nu de vijfde keer dat een lijvige ‘bloembak’ van de gemeente die is opgebouwd in kasseistenen, is stukgereden", begint Michaël zijn verhaal. "Dat gebeurt wanneer pendelaars op de Ring rond Brussel de afrit en terug de oprit willen nemen in Wemmel, de Libmurg Stirumlaan oprijden en vervolgens hier bij ons een U-turn maken. Dan wordt de bloembak hier geregeld aan flarden gereden, terwijl dit toch een groot obstakel is.Die bloembak geeft ook munitie voor vandalisme. Telkens pakken ze kasseistenen en bekogelen ze mijn etalage. Dat was ook al het geval bij andere zaken aan de Markt in Wemmel.”

Voor Michaël is het genoeg geweest. “Dit is nu zo erg dat ik het gebouw hier te koop zal zetten, we worden hier niet geholpen. Ik heb hier in Wemmel die toonzaal opgebouwd. Maar na telkens het insmijten van mijn etalage, ben ik het beu. Het is hier niet leefbaar qua zelfstandige zaak vlakbij de Ring met al dat vandalisme. De verzekering betaalt ook maar een klein deel terug, ik zit opnieuw met 25.000 tot 30.000 euro kosten zelf. Ik stapte naar de gemeente, de politie, maar het helpt niet. De daders zijn ook duidelijk gefilmd, maar er gebeurt niks met de beelden."

Burgemeester Walter Vansteenkiste merkt op dat de politie niet zomaar een onderzoek niet zal uitvoeren. "Er zit wel een repetitief gedrag bij de dader of daders, zo blijkt uit de meldingen", zegt de burgemeester. "Maar ik kan en mag hierover geen oordeel vellen, dat is politiewerk. Het zou ook mogelijk om een burenruzie of vete kunnen gaan in de buurt, maar daar kan ik niet over oordelen. Wel is het zo dat de gemeente reageert als er een melding van een incident is, als er schade is aan openbaar domein proberen we zo snel mogelijk op te treden."