"Veiligheid in gedrang door tekort aan luchtverkeersleiders"

Op 6 september zou een botsing tussen 2 vliegtuigen boven Luik nipt vermeden zijn. Geen alleenstaand geval, zegt een aantal luchtverkeersleiders. Ze luiden de alarmbel over het nijpende personeelstekort en sluiten niet uit dat dergelijke bijna-rampen zich in de toekomst zullen blijven voordoen.

Het waren vliegtuigen van een Duitse en van een Turkse luchtvaartmaatschappij die op 6 september bijna met elkaar in botsing kwamen omdat de bevoegde luchtverkeersleider in de controletoren in Steenokkerzeel hen niet tijdig had opgemerkt. Dankzij een intern waarschuwingssyteem werd een ramp op het nippertje vermeden.

In een open brief aan de directie doen verschillende luchtverkeersleiders hun beklag over de gebrekkige veiligheidscultuur binnen Skeyes, dat is de nam van het vroegere Belgocontrol. Volgens de auteurs van de brief ligt een nijpend tekort aan personeel aan de basis van alle problemen. Zo zouden er maar 84 luchtverkeersleiders zijn op een totaal van 104, wat leidt tot een hoge werkdruk en onveilige toestanden voor het luchtverkeer. Vaak kloppen de luchtverkeersleiders meer dan 10 werkdagen op rij en dat is niet te verantwoorden, zo luidt het. "Als er niets verandert aan de personeelsbezetting, gaan er eerder vroeg dan laat echte ongelukken gebeuren," klinkt de weining opbeurende boodschap.