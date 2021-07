Venetiaanse maskers keren terug naar Gaasbeek

In 2019 vond de Venetiaanse optocht voor het eerst plaats in Gaasbeek. Bedoeling was om mensen op een andere manier te laten kennismaken met de domeinen. “Het was meteen een schot in de roos. Het evenement bracht duizenden kijklustigen op de been. De reacties waren zo positief, dat we beslisten er een jaarlijkse traditie van te maken”, zegt Hilde Groenweghe van het Agentschap Natuur en Bos.

Vorig jaar werd de optocht helaas geannuleerd omwille van het coronavirus. Maar dit jaar kan het evenement terug doorgaan in coronaveilige omstandigheden. De groep ‘Regards Vénetiens’ uit de provincie Namen zal zondag aanwezig zijn met meer dan dertig personages. Maandenlang werkten ze aan hun nieuwe kostuums, klaar om ook in het Pajottenland bewonderd te worden.

Wie een ticketje bemachtigt, kan daar van 15u tot 16u30 met de personages op de foto in het prachtige kader van de Museumtuin. Aan de bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen en anderhalve meter afstand te houden tot andere bubbels. Reserveren kan hier.