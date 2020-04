Vensterportretten tonen verbondenheid in tijden van corona

Voor wie vergroeid is met z’n fototoestel, is stoppen met fotograferen geen optie in deze coronatijden. Heel wat fotografen gaan daarom aan de slag met het gegeven van de lockdown en leggen taferelen aan allerlei vensters in ons land vast. Ook Catherine Misselyn uit Affligem maakt zulke ‘vensterportretten’. “Ik fotografeer gezinnen, kinderen, huisdieren, zwangere dames, baby's, ouderen,... in hun Affligems kot”, vertelt Catherine. “Met mijn beelden wil ik de mensen een mooie herinnering geven aan deze toch wel moeilijke tijd en ook wel de verbondenheid in ons dorp tonen. Ik heb ondertussen op mijn Facebook-pagina al enkele reeksen gepost, onder meer eentje aan het woonzorgcentrum Van Lierde. Ik krijg hele fijne reacties.”

Foto: Catherine Misselyn