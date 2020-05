Verbod niet-essentieel drinkwaterverbruik blijft gelden

Ondanks het feit dat de bevoorradingsproblemen in Overijse sinds zaterdagavond opgelost zijn, handhaaft gouverneur De Witte het verbod dat hij ten aanzien van niet-essentieel gebruik van leidingwater in de 42 gemeenten die bediend worden door De Watergroep. De droogte blijft namelijk aanhouden en daardoor is de situatie nog altijd kritiek.

De problemen op vlak van drinkwatertoevoer in enkele wijken van Jezus-Eik die zich vanaf donderdagavond voordeden, waren te wijten aan een combinatie van extreem hoog gebruik van leidingwater en een beperkte toevoer van water naar het waterreservoir dat De Watergroep in Meerbeek (Kortenberg) uitbaat. Dat laatste is het gevolg van het feit dat het waterproductiecentrum van Huldenberg sinds eind vorig jaar wegens renovatiewerken buiten dienst is. Door enkele bijkomende productiecentra in te schakelen wist De Watergroep de afgelopen dagen de watertoevoer weer volledig te herstellen.

Omdat de situatie wegens de aanhoudende droogte kritiek blijft, wordt het verbod op niet-essentieel gebruik van leidingwater in de 42 Vlaams-Brabantse gemeenten gehandhaafd. Het zal volgens gouverneur De Witte de komende dagen mogelijk uitgebreid worden naar andere gemeenten in de provincie en naar andere provincies. Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep, bevestigt dat de situatie precair blijft. "Als gevolg van het verbod merken we weliswaar een daling van het waterverbruik in deze regio. Moest het terug toenemen zoals vorige week komen we ondanks de gestegen watertoevoer opnieuw in de problemen. Handhaving van het verbod blijft daarom zeker aangewezen", aldus De Schepper.

In de 42 gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant die behoren tot het gebied Mid-Oost van De Watergroep, blijft het verboden om nog drinkwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen zoals het wassen van voertuigen, het vullen van zwembaden, het reinigen van opritten en terrassen en het sproeien van tuinen, gazons of sportterreinen. In Halle-Vilvoorde geldt het verbod in volgende gemeenten: Grimbergen, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst.