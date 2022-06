Verbod op nachtelijke robotmaaiers moet egels en kikkers sparen

In Wezembeek-Oppem en Kraainem mogen robotmaaiers ‘s nachts voortaan het gras niet meer afrijden. Die ingreep moet egels en kikkers beschermen. De bepaling is opgenomen in het nieuwe politiereglement van de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem-Kraainem).

Dieren zoals egels en kikkers worden ‘s nachts geregeld verrast door de geluidloze grasmaaimachines. Ze kunnen zich niet bijtijds uit de voeten maken met noodlottige gevolgen. De toestellen mogen voortaan dus tussen 18 uur ‘s avonds en 9 uur ‘s morgens niet meer rondrijden in Wezembeek-Oppem en Kraainem. Wie het reglement toch overtreedt en betrapt wordt mag zich aan een administratieve geldboete van maximum 150 euro verwachten.

Nog nieuw in het reglement is een verbod op het bezitten of verhandelen van lachgas als dat gericht is op het bekomen van een roeseffect. Hier bedraagt de administratieve geldboete maximum 250 euro bij een overtreding.