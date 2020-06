In Zaventem trof een man vanmorgen zijn vrouw levenloos aan in de zetel. Het parket heeft het over een verdacht overlijden, al wijst voorlopig niks op een tussenkomst van derden, schrijft Het Laatste Nieuws.

De feiten gebeurden vanmorgen erg vroeg in de Diegemstraat, vlak bij de gemeenteschool Hoek. Rond 5 uur verwittigde een man de politie. Hij had zijn vrouw dood aangetroffen in de zetel. De man is verhoord, maar voorlopig lijkt er geen derde partij in het spel te zijn. Wel gaat het om een verdacht overlijden, gezien de vrouw slechts 45 jaar oud was. Een autopsie moet de doodsoorzaak achterhalen.

:: Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813.