Verdachte in zaak-Priscilla krijgt 1 jaar cel

De 22-jarige verdachte die betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant (14) uit Huizingen bij Beersel, is veroordeeld tot 1 jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen tegenover de politie. De straf is een gevolg van feiten die niets te maken hebben met de zaak Priscilla.

Toen de 22-jairge man in oktober naar de politie trok om enkele formaliteiten te regelen voor zijn bromfiets, kwam het tot een hevige discussie met een politieman. Hij insinueerde dat bij brand ging stichten, maar mocht het commissariaat nadien verlaten. Het parket van Halle-Vilvoorde stuurde later een patrouille bij hem langs om hem te verhoren voor de bedreigingen, maar toen liep het mis. Hij viel de politiemensen aan, schopte hen en uitte verschillende bedreigingen alvorens hij in de boeien kon worden geslagen.

De beklaagde daagde vorige maand niet op voor zijn proces en werd vandaag bij verstek veroordeeld voor die feiten.

De twintiger verschijnt volgende maand ook nog voor de jeugdrechter in het dossier-Priscilla. Hoewel hij terechtstaat voor onmenselijke behandeling, slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid, is het nog maar de vraag of de jeugdrechtbank hem nog een straf kan opleggen.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd in juli 2012 dood teruggevonden in een veld in Dworp. Haar lichaam was er gedumpt, nadat ze de nacht voordien om het leven was gekomen. Een maand na haar dood werden een 46-jarige buurman en twee minderjarige jongens uit de wijk waar ze woonde, op dat moment 12 en 16 jaar oud, opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat het meisje in de uren voor haar dood urenlang was gepest, vernederd en gefolterd. Volgens de wetsgeneesheer kwam ze uiteindelijk om het leven door asfyxie. De veertiger stapte in de loop van het onderzoek uit het leven, waardoor het gerecht enkel nog de twee minderjarige verdachten kon vervolgen. Eén van hen is inmiddels 22 jaar, maar zal zich op 25 januari voor de jeugdrechter moeten verantwoorden. Gezien zijn leeftijd is het nog maar de vraag in welke mate de jeugdrechtbank de man nog een straf kan opleggen.