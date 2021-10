Verdachten vergiftiging vrouw uit Affligem vrij met enkelband

De vrouw die ervan verdacht wordt een 67-jarige vrouw uit Affligem met zware hartmedicatie vergiftigd te hebben, is vrijgelaten uit de gevangenis. Ze zit nu thuis met een enkelband. De advocaat van de verdachte is ervan overtuigd dat zijn cliënte niets heeft misdaan. Ook haar partner, de zoon van het slachtoffer, mocht intussen de gevangenis verlaten.

Eind september werd een vrouw uit Affligem twee keer opgenomen in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Twee keer was ze onwel geworden na het innemen van zware hartmedicatie. Pillen die eigenlijk van haar schoondochter zijn. Ze wordt samen met haar man, de zoon van het slachtoffer, opgepakt. Het parket denkt dat ze de vrouw probeerden te vergiftigen.

Het koppel zat een paar weken in voorhechtenis, maar intussen zijn beiden thuis met een enkelband. Dat de vrouw uit Affligem tijdens het lopende onderzoek haar zoon en schoondochter openlijk in de media beschuldigde, schiet bij de verdediging in het verkeerde keelgat. “Dat behoort tot het geheim van het onderzoek,” aldus Jeroen D’Hondt, advocaat van de schoondochter. “Er zijn nog verschillende pistes die onderzocht moeten worden. Enige terughoudendheid is dus op z’n plaats.”

Hoe de medicatie dan wel in het lichaam van de vrouw terechtkwam, is nog onduidelijk. Een zelfmoordpoging zou één van de pistes zijn. Via haar advocate laat de vrouw weten in shock te zijn nu haar zoon en schoondochter de gevangenis mochten verlaten.