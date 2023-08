Verdachten vrijgelaten na vondst lichaam Vilvoorde

De mensen die maandag werden opgepakt in de buurt van het kraakpand in Vilvoorde waar een persoon met geweld om het leven werd gebracht, zijn vrijgelaten. Dat is vernomen bij het parket van Halle-Vilvoorde, dat een moordonderzoek heeft opgestart.

Maandagnamiddag viel een dode bij een zware vechtpartij in een kraakpand in de Kolveniersstraat in Vilvoorde. Het slachtoffer was bijzonder zwaar toegetakeld en kon nog niet worden geïdentificeerd.

Buurtbewoners die de politie hadden verwittigd, meldden dat ze verschillende mensen met knuppels hadden zien rondlopen. De politie kon kort na de feiten veertien mensen oppakken in de buurt van het kraakpand, die onder andere messen en knuppels bij zich zouden hebben gehad.

Het parket bevestigt dat er een aantal verdachten werden verhoord die in het kraakpand verbleven, maar zegt dat iedereen na verhoor mocht beschikken. "Ik kan bevestigen dat er maandagavond een overleden persoon werd aangetroffen in een kraakpand en dat het parket een wetsdokter heeft aangesteld die aanwijzingen zag voor een gewelddadig overlijden”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord lastens onbekenden en ter plaatse afgestapt met een wetsdokter, de technische recherche van de federale politie, het parket en de onderzoeksrechter. Vandaag zal een autopsie uitgevoerd worden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet gekend. Er werden een aantal personen verhoord die in het kraakpand verbleven, maar deze mochten beschikken na verhoor."