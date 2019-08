Verhaeghe: "Regio moet durven vooruitgaan"

Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge en de man achter Uplace, houdt in z’n nieuwe boek ‘Durf’ een pleidooi voor meer lef en ondernemerschap. De rasechte ondernemer uit Kapelle-op-den-Bos klaagt de stilstand in ons land aan, maar ziet tegelijk nog een pak potentieel voor onze regio.

Stilstaan is achteruitgaan. Daarvan is Verhaeghe overtuigd. De Kapellenaar vindt dat er de laatste jaren te weinig beweegt in de Noordrand. "Ik ben van hier en ik heb het beste voor met de regio”, zegt Bart Verhaeghe. “Ik wil vechten voor de welvaart van de streek, voor mijn kinderen en kleinkinderen, en alle mensen die hier wonen. Maar dan hebben we meer durf nodig om dingen te realiseren.”

De tegenstand in het Uplace-dossier is volgens Verhaeghe te wijten aan verouderde structuren en regelgevingen, die het onmogelijk maken voor ondernemers om in te spelen op de noden van een evoluerende maatschappij. “Ik heb projecten ontwikkeld in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Daar kan het wel. Hier hebben we van de regelgeving een jungle gemaakt. Degene die tegen iets is, heeft daardoor veel meer middelen om iemand die iets wil realiseren stokken in de wielen te steken. De balans is zoek. Je moet finaal dingen durven, anders verdwijnt onze welvaart hier."

Toch weigert Verhaeghe om pessimistisch te zijn en ziet hij nog veel potentieel voor de regio. “De regio heeft nood aan iets waar we trots op kunnen zijn. En we kunnen dat. Ik zie niet in waarom wij dat minder goed zouden kunnen dan mensen uit Antwerpen of West-Vlaanderen, Amerika of China. Maar we moeten willen en durven vooruitgaan. Onze dromen nalopen en ze proberen te realiseren.”

