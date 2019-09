Verkeersfestival voor Dilbeekse kinderen

Massa’s fluohesjes, valhelmpjes en… blije gezichten! In Dilbeek genoten de zesdeklassers van de Dilbeekse lagere scholen de hele dag van het Verkeersfestival, een keur aan plezierige activiteiten met verkeersveiligheid als doel. Er werd afgesloten met een fluofuif.

Vandaag is het Car Free Day, een dag waarop bedrijven, organisaties en gemeentebesturen hun woon-werkverkeer maximaal organiseren zonder auto en kiezen voor fiets of openbaar vervoer. Ook de scholen van Dilbeek zagen wel iets in die datum.

Het centrum is de hele ochtend en namiddag één groot verkeersdorp. Alle zesdeklassers van de Dilbeekse lagere scholen beleven er allerhande verkeersgerelateerde activiteiten. In de omgeving van het Gemeenteplein, het Patattenveld en de parking van Westrand konden de kinderen de hele dag deelnemen aan workshops, demonstraties, oefeningen en dies meer, in samenwerking met onder meer de lokale politie, het Rode Kruis en de NMBS. Ook Urbanus werd uitgenodigd om het verkeersfestival een komische noot te geven.