Verkeerslichten oorzaak van zwaar verkeersongeval?

Is het verkeersongeval in Gooik zaterdagmiddag veroorzaakt door slecht op elkaar afgestemde verkeerslichten? Dat moet later blijken uit een verslag van een verkeersdeskundige. Feit is dat burgemeester Michel Doomst (CD&V) vorige week verschillende klachten kreeg over de verkeerslichten. Dat meldt Radio 2.