Verklikte partij Thiéry Ghequière bij Homans?

Enkele dagen nadat Yves Ghequière door zijn partij Link@venir en de tweetalige lijst Activ’ werd voorgedragen als burgemeester van de faciliteitengemeente hebben drie partijgenoten van Thiéry een brief verstuurd naar Homans. Uit die brief moest blijken dat Ghequière de taalwetgeving zou hebben overtreden. Om diezelfde reden raakte Thiéry de vorige legislatuur ook al niet benoemd.

In de brief zeggen de leden van Ensemble-Linkebeek-Samen dat ze tijdens de verkiezingscampagne een brief ontvingen die uitgedeeld werd door het gemeentepersoneel. In de brief staat dat een Franstalige oproepingsbrief zal verstuurd worden naar alle inwoners die zich registreren.

De brief werd ondertekend door Ghequière, toen in functie als schepen van Linkebeek, maar is in realiteit nooit verstuurd. Er volgde wel een twee gelijkaardige brief, maar die werd niet ondertekend door Ghequière. Volgens Link@venir is de eerste brief ontvreemd uit het gemeentehuis en nadien voor politieke redenen misbruikt.

De partij vindt Ghequière de taalwetgeving dan ook niet overtreden heeft en dus benoemd moet worden. Link@venir overweegt ook juridische stappen tegen de partijleden van Thiéry die minister Homans gecontacteerd hebben.