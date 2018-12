Verkrachter jogster Vilvoorde veroordeeld tot 19 jaar cel

De man die in september 2016 een jogster in Vilvoorde brutaal verkrachtte en voor dood achterliet, is veroordeeld tot 19 jaar cel met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van tien jaar. De beklaagde heeft de verkrachting in Vilvoorde altijd ontkend, ondanks de zware bewijslast.

De feiten in Vilvoorde speelden zich af op 3 september 2016 aan het wandelpad Schoewer, een verlengstuk van de De Bavaylei. Het 43-jarige slachtoffer werd rond 6 uur ’s morgens vastgegrepen en in een gracht gegooid. Nadat ze minutenlang vocht voor haar leven, sleurde de veertiger haar enkele honderden meters verderop een grasveld in. Daar werd de vrouw meermaals en brutaal verkracht.

DNA

Het onderzoek naar de Vilvoordse verkrachting zat maandenlang vast. Speurders vonden een DNA-spoor terug op de kledij van het slachtoffer, maar de databank leverde geen match op. Die kwam er pas veertien maanden later. De beklaagde was toen zijn ex-vriendin gaan opzoeken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. Hij drong gemaskerd haar verblijfplaats binnen, waarna hij haar verkrachtte. Vervolgens sloeg hij op de vlucht en gooide hij daarbij zijn bivakmuts weg. De politie vond er zijn DNA-materiaal op terug.

“De feiten van de verkrachting in Vilvoorde zijn onomstotelijk bewezen”, sprak de rechter vandaag in zijn vonnis. “De steriele ontkenning van de beklaagde wegen niet op tegen de bewijzen. De these dat het DNA-materiaal werd verwisseld, houdt geen steek. De foutenmarge bedraagt één op één miljard. Daarenboven zijn er verschillende gelijkenissen tussen beide zaken. Zowel het slachtoffer in Vilvoorde als de ex-vriendin van de beklaagde werden vicieus en onterend verkracht. Beiden werden bedreigd met een mes en werden zwaar toegetakeld in het gezicht. De beklaagde is een gevaarlijk en asociaal persoon. De schade die hij heeft toegebracht is niet te overzien.”

Twee straffen

De veertiger kreeg voor de feiten op zijn slachtoffers twee aparte straffen. Veertien jaar cel voor de verkrachting met foltering in Vilvoorde en vijf jaar cel voor de feiten gepleegd op zijn ex-vriendin. Na een derde van die negentien jaar cel kan de man een aanvraag indienen om vervroegd vrij te komen, maar omdat de rechter ook nog een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uitsprak, is die kans zeer klein.