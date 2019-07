Vermiste verwarde man uit Gooik dood teruggevonden

In Gooik is een vermiste man dood terug gevonden. De dementerende man verdween gisteren uit rusthuis Strijland, waar hij verbleef. Een buurtbewoner trof de 70-jarige man deze voormiddag aan in een beek in een bosje in de Kindekensstraat. Zijn doodsoorzaak is nog onduidelijk.