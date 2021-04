Vernieuwde sociale kruidenier heropent deuren in Buizingen

Vandaag heropent de sociale kruidenier ‘OMME-Karreke’ dedeuren. De kruidenier is verhuisd naar een groter lokaal, waardoor er een groter aanbod is en kan de kruidenier inspelen op de grotere vraag van mensen die het financieel moeilijk hebben.

‘OMME-Karreke’ opent de deuren in de ruimte waar vroeger de Brassband van Buizingen repeteerde. De omliggende Sociale diensten kunnen nu meer klanten doorverwijzen naar de werking én de klanten kunnen genieten van een ruimer aanbod. “Dit aanbod is voedselhulp, maar ze betalen hiervoor wel een sociaal tarief”, zegt Jolien Horré, verantwoordelijke van het project. “We willen dat de klanten hun zelfwaarde blijven behouden en met de weinige middelen die ze hebben de keuze kunnen blijven maken waaraan ze dit geld spenderen."

Voor mensen in armoede is een sociale kruidenier erg belangrijk. “Voor mij is deze Sociale Kruidenier het verschil tussen eten en niet eten” vertelt Stieven Vannerom, klant en vrijwilliger bij Buurthuis Ommekaar. “Ook de vrijwilligers zijn tevreden. Dit lokaal geeft de nodige ademruimte om veilig te kunnen werken in deze tijden van corona.”