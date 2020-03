De komst van een Lidl-supermarkt en 32 woningen blijft de gemoederen beroeren in Liedekerke. Zeker nu het schepencollege donderdag een positief advies heeft gegeven voor de komst van de supermarkt. De oppositie en Natuurpunt snappen dat advies niet onder meer omdat er zou gebouwd worden in overstromingsgevoelig gebied.

Verontwaardiging over positief advies voor Lidl-supermarkt in Liedekerke

In de buurt van het station van Liedekerke ligt een groot stuk grond waarop mag gebouwd worden. Een projectontwikkelaar wil er een Lidl-supermarkt en 32 woongelegenheden bouwen. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gaf vorige week maandag een positief advies wat betreft de omgevingsvergunning. In die commissie zit voor alle duidelijkheid niemand met een politiek ambt. In de zitting van vorige donderdag volgde het college van burgemeester en schepenen unaniem het advies. Zo communiceert de gemeente de beslissing: "Het college heeft kennis genomen van het unaniem gunstig advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, GECORO, waarbinnen alle relevante maatschappelijke geledingen zoals de natuurvereniging vertegenwoordigd zijn." Klopt niet, zegt natuurvereniging Natuurpunt. “50 procent van die commissie was niet aanwezig, waaronder Natuurpunt. Iedereen ging ervan uit dat het ging verplaatst worden omwille van het coronavirus. We zijn verwonderd dat er nu gezegd wordt dat wij mee zouden gesteund hebben. Dat klopt dus niet”, zegt Klaas Blondé van Natuurpunt Liedekerke. Burgemeester Steven Van Linthout benadrukt dat Natuurpunt een uitnodiging voor de commissie ontvangen heeft. “Natuurpunt heeft een mail ontvangen, net zoals andere leden”, zegt hij. “Maar helaas hebben we geen melding gehad dat ze niet gingen komen. Sowieso ging de vergadering rechtsgeldig door omdat het vereiste aantal mensen er was.”

Los van die discussie snapt oppositiepartij N-VA niet waarom het gemeentebestuur het bouwproject ziet zitten. “Het gemeentelijk structuurplan heeft altijd gezegd dat in de rand van onze gemeente geen grote winkels mogen komen. Dus in die zin zijn we wel verrast dat een grote supermarkt zoals Lidl wel in de rand van onze gemeente zou mogen komen”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Berdien Van Den Abeele. In januari 2003 overstroomde het gebied. Prins Filip bezocht toen Liedekerke om de mensen een hart onder de riem te steken. Dat precies hier een Lidl-winkel en woongelegenheden zouden komen, vindt N-VA onbegrijpelijk. Maar burgemeester Van Linthout benadrukt dat de bevoegde instanties op dat vlak geen probleem zien. Ook is volgens Van Linthout aan het station een dijk gebouwd en zijn er twee spaarbekkens die overtollig water opvangen. De N-VA vreest dan weer dat die maatregelen niet zullen volstaan.