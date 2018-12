Veroordeelde moslimprediker trekt na vrijlating naar Londerzeel

De beruchte moslimprediker Jean-Louis Denis komt vandaag vrij uit de gevangenis en gaat in Londerzeel wonen. “We zullen hem strikt opvolgen, want hij is nog meer geradicaliseerd dan toen hij vijf jaar geleden de gevangenis binnen ging,” aldus burgemeester Nadia Sminate (N-VA).

Jean-Louis Denis, bijgenaamd le soumis, werd veroordeeld voor het verspreiden van jihadistische propaganda. In eerste aanleg werd de man ook veroordeeld voor het ronselen van Syriëstrijders aan het Noordstation in Brussel, maar het Brusselse hof van beroep achtte dat niet bewezen en halveerde daarom zijn celstraf tot 5 jaar.

Denis verspreidde de jihadistische propaganda tijdens voedselbedelingen van zijn vzw Resto Du Tawhid. Dagelijks organiseerde die bedelingen aan het Noordstation. Sinds 2009 had de politie door dat de vzw meer was dan een liefdadigheidsorganisatie. Tijdens zijn proces erkende Denis dat hij een fundamentalistisch discours heeft, maar hij ontkende altijd jongeren opgeroepen te hebben om te gaan strijden.

Vandaag komt een einde aan de straf van Denis. Dat baart burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate zorgen en dus zal ze de man laten opvolgen. Aan VRT zegt ze dat het de eerste keer is dat in Londerzeel een ex-terreurgevangene lokaal moet worden opgevolgd. Sminate contacteerde organisaties die werken rond deradicaliseringstrajecten die de gemeente daarin gaan bijstaan. De burgemeester pleit al lang voor een betere begeleiding van gevangenen. Volgens haar is Denis in de gevangenis nog radicaler geworden.