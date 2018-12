Veroordeelde probeert rijbewijs terug te krijgen met vals attest

Het parket van Halle-Vilvoorde eist een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden tegen een man uit Wezembeek-Oppem. Die probeerde met een vals attest zijn rijbewijs terug te krijgen. De beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe. Het is al de negende keer dat hij zich voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden.

De man was zijn rijbewijs kwijtgespeeld en werd verplicht om de 4 rijexamens opnieuw af te leggen. Maar dat zag de man om financiële redenen niet zitten. Hij trok naar de bibliotheek van Wezembeek-Oppem en stelde met wat digitaal knip- en plakwerk een vals attest op waaruit moest blijken dat hij zijn rijbewijs mocht terugkrijgen. Hij trok er mee naar de griffie van de rechtbank in Brussel, maar daar viel hij door de mand. “De handtekening op het document klopte niet”, vorderde de openbaar aanklager. “Het document was zogezegd getekend door een magistraat, maar die was sinds enkele jaren benoemd in een andere functie.”

De beklaagde werd al meermaals veroordeeld door de politierechtbank en verscheen vanmorgen al voor de negende keer voor de correctionele rechtbank. “U heeft in 2009 een werkstraf gekregen voor valsheid in geschrifte”, aldus de openbaar aanklager. “Vandaag staat u hier opnieuw terecht voor zo’n feiten. Gezien de hardleersheid van de beklaagde ga ik niet akkoord met een werkstraf en eis ik 18 maanden cel.”

Het vonnis valt op 8 januari.