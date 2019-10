Verpakkingsproducent koopt voormalige gemeenteloods

Wat de plannen van Segers & Balcaen zijn met de voormalige gemeenteloods, is niet bekend. Maar het bedrijf zou al een tijdje op zoek zijn naar ruimte om z'n activiteiten uit te breiden. De gemeenteloods in de industriezone Begijnenmeers staat sinds 2013 leeg. In 2015 werd geprobeerd om de site van zo'n 32 are openbaar te verkopen, maar niemand wou toen de vraagprijs van 915.000 euro betalen. Een ander deel van de oude gemeenteloods werd in 2014 al openbaar verkocht. Viking, dat ook in de bedrijvenzone ligt, betaalde toen 585.000 euro.