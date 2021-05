Verpleger Koen overnacht in mobilhome om mensen uit Zennevallei te vaccineren

Wie al gevaccineerd werd in Halle of Alsemberg, zal mogelijk al de mobilhome van Koen Vanhecke op de parking van het vaccinatiecentrum zien staan hebben. De man woont in Gavere en om lange ritten te besparen, blijft hij ter plaatse aan de centra overnachten. Dat doet hij bovendien niet alleen in de Zennevallei, maar ook in Oostende en Bredene.

Koen Vanhecke is verpleegkundige en werkt in het UZ Gent. Daarnaast doet hij ook medische repatriëringen van patiënten uit het buitenland. “Door de coronacrisis is dat grotendeels weggevallen omdat er veel minder gereisd wordt”, zegt Koen. “Mijn inkomsten vielen dus eigenlijk weg. Een collega die ook thuis zonder werk zat zei me dat ze ging meehelpen in de vaccinatiecentra in Alsemberg en Halle. Zo ben ik hier ook beland.”

Om de files te vermijden overnacht Koen aan de vaccinatiecentra. “Dat lukt goed. Overnachten in een mobilhome is niet nieuw voor mij. Voor de repatriëringen doe ik dat ook regelmatig. ’s Ochtends word ik in Halle wel wakker door de schoolgaande kinderen, maar dat is dan een goede wekker. Voor de rest is het hier vrij rustig.”

Koen werkt niet alleen in de Zennevallei, maar ook in twee vaccinatiecentra aan de Belgische kust. “Het zijn heel toffe mensen in de centra. Alles is ook zeer goed geregeld. Mensen die gevaccineerd worden, zijn ook heel dankbaar. Hoe lang ik dit nog ga volhouden? Zo lang het nodig is”, besluit Koen.