Verschillende gezinnen dakloos na woningbranden in Drogenbos en Dworp

Tijdens het Pinksterweekend zijn verschillende gezinnen dakloos geworden nadat een brand hun woning zwaar beschadigde. Zondagnamiddag verwoestte een brand een woning in Dworp, vrijdagnacht raakte een woning en aanpalend appartementsblok zwaar beschadigd bij een brand in Drogenbos. Er vielen geen gewonden.

Bij aankomst vrijdagnacht in de Paul Gilsonlaan in Drogenbos sloegen de vlammen al door het dak van een woning, maar de brandweer kreeg de brand snel onder controle. Een gezin kon zich intussen op eigen houtje in veiligheid brengen. Naast de woning waarin de brand woedde, liep ook een aanpalend gebouw rook- en waterschade op. Het gebouw is onderverdeeld in appartementen, waardoor verschillende gezinnen tijdelijk een onderkomen moeten zoeken. De gemeente Drogenbos bekijkt of het hen onderdak kan verlenen via assistentiewoningen.

Zondagnamiddag woedde dan weer een brand aan de Vroenenbosstraat in Dworp. Een gezin met drie kinderen zag hun woning verwoest worden door de brand. De materiële schade is groot, maar net als in Drogenbos raakte ook in Dworp niemand gewond. Buren hebben intussen een inzamelactie opgestart voor het getroffen gezin. Dat kan de komende weken zelfs logeren in één van de huizen van de buren.