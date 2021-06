Versoepelingen voor horeca, evenementen en vakantiegangers

Horecazaken mogen vanaf 9 juni ook weer binnen gasten ontvangen. Bovendien wordt het sluitingsuur verlaat tot 23u30. Dat is beslist op het Overlegcomité vanmiddag. Er zijn ook beslissingen genomen rond grotere evenementen en reizen naar het buitenland of naar ons land.

Grote evenementen zoals festivals zouden vanaf 13 augustus weer toegelaten worden, met maximaal 75.000 bezoekers. Ook kwam er nieuws voor vakantiegangers: wie al (minstens twee weken) volledig gevaccineerd is, zal geen PCR-test moeten afleggen en niet in quarantaine moeten wanneer hij vanuit een rode zone terug in ons land komt. Wie nog niet volledig gevaccineerd en ouder dan 12 is, moet wel een negatieve test kunnen voorleggen om te ontsnappen aan quarantaine. Hetzelfde geldt voor buitenlanders die naar ons land willen afreizen. Belgische reizigers zullen wel twee gratis PCR-testen kunnen afleggen indien nodig. Het Overlegcomité bouwt wel de nodige reserves in, indien varianten op het virus zich te fel in ons land zouden verspreiden.

"We moeten voorzichtig blijven," aldus premier Alexander De Croo (Open VLD). "Een grote groep is al gevaccineerd, maar velen moeten de komende weken nog hun eerste vaccin krijgen en zijn dus nog niet beschermd." Om het de komende maanden zo veilig mogelijk te houden, schuift de regering ook tien basisregels rond hygiëne en ontmoetingen naar voren.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is ook blij dat ze een versoepeling op het tele-werken mag aankondigen. Vanaf 9 juni mogen meer werknemers terug naar de werkvloer, al blijft thuiswerken aanbevolen.