Vertrekkende reizigers opnieuw welkom in testcentrum Tervuren

Vertrekkende reizigers zijn opnieuw welkom in het drive-in testcentrum in Tervuren, waar mensen uit de Druivenstreek en omgeving worden getest. Een maand geleden besliste het centrum om reizigers niet meer toe te laten omdat het de testen wilde voorbehouden voor mensen die mogelijk echt besmet zijn.

Een maand geleden werd het drive-intestcentrum in Tervuren overspoeld met vertrekkende reizigers. Daardoor moesten mensen met symptomen vaak langer wachten op hun testresultaten. Het testcentrum weigerde daarom een tijdlang testen af te nemen bij reizigers. Nu het aantal besmettingen daalt en er dus ook minder mensen met symptomen zijn, worden reizigers opnieuw toegelaten. De capaciteit van het centrum wordt daarom preventief uitgebreid. Er is ook overleg aan de gang met universiteiten om studenten geneeskunde af te vaardigen voor het afnemen van coronatesten. In het testcentrum in Tervuren kunnen inwoners van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren, Zaventem en Hoeilaart zich laten testen op het coronavirus.