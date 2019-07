"Vervanging brugleuningen dit najaar gepland"

De vervanging van de leuningen van de brug over de Panoramastraat in Wemmel zijn gepland voor dit najaar. Dat bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap benadrukt wel dat met de constructie van de brug zelf niets fout is.

De voorbije dagen is heel wat commotie ontstaan over de brugleuningen aan de Panoramastraat in Wemmel. De staat van de leuningen is erbarmelijk, deeltjes ervan zijn zelfs al naar beneden op de Brusselse Ring gevallen. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de brug om de 3 tot 6 jaar geïnspecteerd.

"Met de constructie van de brug zelf is niets fout. Gezien het beperkte budget moeten we keuzes maken, maar omwille van het veiligheidsrisico werd een vervanging van de brugleuningen ingepland voor het najaar van 2019", zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.

"Moeilijkere klus dan je denkt"

Geen dag te vroeg dus, maar de vervanging van de leuningen is volgens het Agentschap Wegen en Verkeer een moeilijkere klus dan velen denken. "De leuningen van oudere bruggen zijn ingeboord op een blauwe steen, meestal aan de rand van het voet- of fietspaad op de brug. Om de leunig te vervangen, moet de blauwe steen en het voetpad volledig worden afgebroken", zegt Carla Cox.

Bij die klus wordt bovendien ook de waterdichting geraakt. "Die gaat waterinsijpeling in de brugstructuur tegen. Als we de leuningen vervangen moet er dus ook een nieuwe waterdichting komen. Het vervangen van brugleuningen gebeurt daarom niet via het gewone onderhoudsbudget. De werken worden vaak meegenomen in grotere renovatieprojecten", besluit Cox.